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Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Стало известно, где пройдет прощание с известным советским и российским режиссером Георгием Данелией. Мероприятие состоится в московском Доме кино, об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Точную дату прощания с Георгием Данелией сообщат в ближайшее время. Вдова погибшего советского и российского режиссера Галина Ивановна уже успела заявить о том, что выбрала место для захоронения своего супруга, с которым прожила в браке 35 лет. Похоронят выдающегося деятеля кинематографического искусства на столичном Новодевичьем кладбище.

Напомним, Георгий Данелия скончался 4 апреля в одной из больниц Москвы в возрасте 88 лет. В последние дни своей жизни режиссер находился в медикаментозной коме. Изначально его госпитализировали с подозрением на воспаление легких, в медицинском учреждении диагноз подтвердился, но его состояние продолжало ухудшаться, начались проблемы с дыханием. Именно поэтому врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому, из которой он так и не вышел.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:15

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