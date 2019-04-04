Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет в Доме кино





Точную дату прощания с Георгием Данелией сообщат в ближайшее время. Вдова погибшего советского и российского режиссера Галина Ивановна уже успела заявить о том, что выбрала место для захоронения своего супруга, с которым прожила в браке 35 лет. Похоронят выдающегося деятеля кинематографического искусства на столичном Новодевичьем кладбище.Напомним, Георгий Данелия скончался 4 апреля в одной из больниц Москвы в возрасте 88 лет. В последние дни своей жизни режиссер находился в медикаментозной коме. Изначально его госпитализировали с подозрением на воспаление легких, в медицинском учреждении диагноз подтвердился, но его состояние продолжало ухудшаться, начались проблемы с дыханием. Именно поэтому врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому, из которой он так и не вышел.