«Расходиться стали уже под утро»: Валерия рассказала о праздновании 50-летия Иосифа Пригожина

2 апреля муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин отмечал крупный юбилей – 50-летие. Поздравить именинника ожидаемо хотели многие представители российского шоу-бизнеса и не только, поэтому виновник торжества и его супруга организовали крупное празднование. Для этого особенного вечера Валерия выбрала яркое платье с цветочным принтом от набирающего в мире популярность дизайнера, белые перчатки и несколько роскошных украшений. Сам Иосиф Пригожин предпочел более строгий наряд, подчеркивающий его взвешенность и мудрость.Валерия рассказала, поздравить ее мужа приехало множество гостей. Такое отношение, уверена певица, является индикатором уважения и почтения, что не может не вызывать у нее гордости за супруга. Сам вечер прошел настолько хорошо, что закончился уже следующим утром. Артистка успела испортить свою прическу, снять мешающие ей каблуки и единственное, за чем она могла следить, – это ее украшения, все они в целости и сохранности. Супруги остались довольны празднованием юбилея и поблагодарили собравшихся гостей за их время и внимание.