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«Расходиться стали уже под утро»: Валерия рассказала о праздновании 50-летия Иосифа Пригожина

Певица Валерия решила рассказать своим подписчикам о том, как происходило празднование 50-летия ее мужа Иосифа Пригожина. По словам артистки, гости стали расходиться уже под утро, а она даже успела снять каблуки и испортить прическу.
«Расходиться стали уже под утро»: Валерия рассказала о праздновании 50-летия Иосифа Пригожина

2 апреля муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин отмечал крупный юбилей – 50-летие. Поздравить именинника ожидаемо хотели многие представители российского шоу-бизнеса и не только, поэтому виновник торжества и его супруга организовали крупное празднование. Для этого особенного вечера Валерия выбрала яркое платье с цветочным принтом от набирающего в мире популярность дизайнера, белые перчатки и несколько роскошных украшений. Сам Иосиф Пригожин предпочел более строгий наряд, подчеркивающий его взвешенность и мудрость.

Валерия рассказала, поздравить ее мужа приехало множество гостей. Такое отношение, уверена певица, является индикатором уважения и почтения, что не может не вызывать у нее гордости за супруга. Сам вечер прошел настолько хорошо, что закончился уже следующим утром. Артистка успела испортить свою прическу, снять мешающие ей каблуки и единственное, за чем она могла следить, – это ее украшения, все они в целости и сохранности. Супруги остались довольны празднованием юбилея и поблагодарили собравшихся гостей за их время и внимание.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:50

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