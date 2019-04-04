Актера Алексея Булдакова похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище





Информация передана представителем пресс-службы столичного департамента торговли, а также услуг. Булдаков ушёл из жизни в 68 лет. С артистом простятся близкие и родные в понедельник в стенах Дома кино.Причиной смерти является сердечная недостаточность, спровоцированная ишемической болезнью сердца. Тело Булдакова было доставлено на территорию Москвы 4 апреля.