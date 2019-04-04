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Актера Алексея Булдакова похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище

Известного актёра России Алексея Булдакова, который вчера ушёл из жизни, похоронят 8 апреля на территории Троекуровского кладбища. Российский артист скончался ночью 3 апреля на территории Монголии.
Актера Алексея Булдакова похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище


Информация передана представителем пресс-службы столичного департамента торговли, а также услуг. Булдаков ушёл из жизни в 68 лет. С артистом простятся близкие и родные в понедельник в стенах Дома кино.
Актера Алексея Булдакова похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище

Причиной смерти является сердечная недостаточность, спровоцированная ишемической болезнью сердца. Тело Булдакова было доставлено на территорию Москвы 4 апреля.



 
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Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:51

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