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Дмитрий Дмитренко назвал Ольгу Рапунцель «Балалайкой»

Любимый супруг «бренда» реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко назвал жену «Балалайкой».
Дмитрий Дмитренко назвал Ольгу Рапунцель «Балалайкой»

Ни для кого не является секретом, что Дмитренко хочет профессионально заниматься музыкой, однако в этом ему все время мешает Рапунцель, которая не отпускает его на гастроли.

Многие телезрители «Дома-2» помнят, как в свое время Дмитрий пытался создать с Виталием баянистом дуэт. Тогда парни назвали свой коллектив «Папа Баян» и даже хотели вместе поехать на музыкальный конкурс «Евровидение», однако Ольга не отпустила супруга.

На днях в эфир телеканала «ТНТ» вышла новая серия телешоу «Бородина против Бузовой», в которой Дмитренко в очередной раз поднял тему своей музыкальной карьеры. Во время перерыва один из экспертов вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир и начал снимать съемочную площадку скандального реалити-шоу.
Дмитрий Дмитренко назвал Ольгу Рапунцель «Балалайкой»

В кадр попал Дмитрий, который заявил, что совсем скоро он планирует отправиться в гастрольный тур. Участник «Дома-2» даже озвучил, как он решил назвать свой дуэт.

«Папа Баян и мама Балалайка», - заявил Дмитренко.

Нужно сказать, что многие поклонники телестройки до сих пор помнят тот период времени, когда на прозвище «балалайка» Рапунцель реагировала весьма агрессивно. Зрители «Дома-2» уверены, что дома Дмитренко ждет настоящий скандал, особенно после того, как этот ролик в социальных сетях увидит его супруга, пишет Novosti-Dom2.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:14

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