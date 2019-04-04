Дмитрий Дмитренко назвал Ольгу Рапунцель «Балалайкой»
Любимый супруг «бренда» реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко назвал жену «Балалайкой».
Ни для кого не является секретом, что Дмитренко хочет профессионально заниматься музыкой, однако в этом ему все время мешает Рапунцель, которая не отпускает его на гастроли.
Многие телезрители «Дома-2» помнят, как в свое время Дмитрий пытался создать с Виталием баянистом дуэт. Тогда парни назвали свой коллектив «Папа Баян» и даже хотели вместе поехать на музыкальный конкурс «Евровидение», однако Ольга не отпустила супруга.
На днях в эфир телеканала «ТНТ» вышла новая серия телешоу «Бородина против Бузовой», в которой Дмитренко в очередной раз поднял тему своей музыкальной карьеры. Во время перерыва один из экспертов вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир и начал снимать съемочную площадку скандального реалити-шоу.
В кадр попал Дмитрий, который заявил, что совсем скоро он планирует отправиться в гастрольный тур. Участник «Дома-2» даже озвучил, как он решил назвать свой дуэт.
Нужно сказать, что многие поклонники телестройки до сих пор помнят тот период времени, когда на прозвище «балалайка» Рапунцель реагировала весьма агрессивно. Зрители «Дома-2» уверены, что дома Дмитренко ждет настоящий скандал, особенно после того, как этот ролик в социальных сетях увидит его супруга, пишет Novosti-Dom2.
Ни для кого не является секретом, что Дмитренко хочет профессионально заниматься музыкой, однако в этом ему все время мешает Рапунцель, которая не отпускает его на гастроли.
Многие телезрители «Дома-2» помнят, как в свое время Дмитрий пытался создать с Виталием баянистом дуэт. Тогда парни назвали свой коллектив «Папа Баян» и даже хотели вместе поехать на музыкальный конкурс «Евровидение», однако Ольга не отпустила супруга.
На днях в эфир телеканала «ТНТ» вышла новая серия телешоу «Бородина против Бузовой», в которой Дмитренко в очередной раз поднял тему своей музыкальной карьеры. Во время перерыва один из экспертов вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир и начал снимать съемочную площадку скандального реалити-шоу.
В кадр попал Дмитрий, который заявил, что совсем скоро он планирует отправиться в гастрольный тур. Участник «Дома-2» даже озвучил, как он решил назвать свой дуэт.
«Папа Баян и мама Балалайка», - заявил Дмитренко.
Нужно сказать, что многие поклонники телестройки до сих пор помнят тот период времени, когда на прозвище «балалайка» Рапунцель реагировала весьма агрессивно. Зрители «Дома-2» уверены, что дома Дмитренко ждет настоящий скандал, особенно после того, как этот ролик в социальных сетях увидит его супруга, пишет Novosti-Dom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:14