Дмитрий Маликов и Анна Седокова выпустили совместную песню "Влюбленные"

Об этом Дмитрий Маликов рассказал на своей странице в Instagram. Именно там артист решил устроить небольшую премьеру для своей новой песни «Влюбленные». Она записана совместно с экс-участницей «ВИА Гра» Анной Седоковой. Певец предложил всем своим подписчикам встречать весну вместе с этой песней. Артист не сообщил, когда фанатам представится возможность услышать полную версию трека, не говоря уже о клипе к ней. Следует отметить, что сама Анна Седокова еще не успела ничего написать о совместной работе с Дмитрием Маликовым на своей странице в Instagram.Поклонники певца не поверили свои глазам и ушам. Многие из них отмечают, что несколько раз обновляли страницу, чтобы удостовериться в реальности происходящего, ведь дуэт Дмитрия Маликова и Анны Седоковой – это событие огромного масштаба. Они не сомневаются, песня «Влюбленные» обязательно «взорвет» весь российский шоу-бизнес. Совместная работа двух звезд такого уровня не может быть незамеченной и обделенной вниманием, уверены поклонники обоих исполнителей. Они выразили надежду, что смогут послушать полную версию трека уже в ближайшие дни.