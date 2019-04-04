Марина Африкантова в первый день на «Доме-2» хотела заселения с Андреем Черкасовым





Марина Африкантова впервые появилась на проекте в 2014 году, но практически сразу же, а именно через несколько месяцев, вернулась домой. Причиной тому стало желание руководства поставить её в пару с Николаем Должанским. Через время девушка, полная сил и решительности, снова вернулась на телестройку, где прямо заявила, что пришла к Андрею Черкасову. Во время личной беседы с участником 26-летняя Африкантова даже настаивала на немедленном заселении с ним в отдельную спальню, но мужчину такой порыв лишь отпугнул.Андрей Черкасов отказался от предложения новенькой участницы, аргументировав это осуждением такой спешки со стороны коллег и зрителей. Несмотря на напористость в отношениях с первым своим мужчиной на проекте, роман с Иваном Барзиковым выглядел несколько иначе — Марина Африкантова после первого поцелуя уже заявила, что они слишком торопятся и нужно получше узнать друг друга.