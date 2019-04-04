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Марина Африкантова в первый день на «Доме-2» хотела заселения с Андреем Черкасовым

Нынешняя участница проекта «Дом-2» Марина Африкантова в первый день своего прихода на телестройку хотела немедленного заселения с понравившимся ей Андреем Черкасовым. Мужчина тогда испугался такого напора новенькой девушки, отказавшись от этой затеи из-за возможного осуждения со стороны зрителей и коллег.
Марина Африкантова в первый день на «Доме-2» хотела заселения с Андреем Черкасовым

Марина Африкантова впервые появилась на проекте в 2014 году, но практически сразу же, а именно через несколько месяцев, вернулась домой. Причиной тому стало желание руководства поставить её в пару с Николаем Должанским. Через время девушка, полная сил и решительности, снова вернулась на телестройку, где прямо заявила, что пришла к Андрею Черкасову. Во время личной беседы с участником 26-летняя Африкантова даже настаивала на немедленном заселении с ним в отдельную спальню, но мужчину такой порыв лишь отпугнул.
Марина Африкантова в первый день на «Доме-2» хотела заселения с Андреем Черкасовым

Андрей Черкасов отказался от предложения новенькой участницы, аргументировав это осуждением такой спешки со стороны коллег и зрителей. Несмотря на напористость в отношениях с первым своим мужчиной на проекте, роман с Иваном Барзиковым выглядел несколько иначе — Марина Африкантова после первого поцелуя уже заявила, что они слишком торопятся и нужно получше узнать друг друга.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:56

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