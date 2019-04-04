Джейсон Момоа об инсульте Эмилии Кларк: «Мы сильно испугались и искали любые способы помочь»





Джейсон Момоа об этой ситуации: «Мы сильно испугались и искали любые способы помочь Эмилии». Также он утверждает, что был невероятно рад, когда обе операции прошли успешно, и сказал, что гордиться своей коллегой, потому что она достойно перенесла все тяготы, принесенные болезнью.Напомним, что в 2011 году на тренировке Эмили Кларк стало плохо. Сильное головокружение и тошнота не давали ей покоя, после чего актрису доставили в больницу и сделали МРТ головы. В результате проведенного обследования было обнаружено, что у нее субарахноидальное кровоизлияние, аневризма, угрожающий жизни по типу инсульта. После успешной операции врачи сообщили, что в голове есть еще одна мелкая аневризма, однако оперировать её не стали. В 2013 году поврежденный кровеносный сосуд увеличился вдвое и пришлось делать повторное хирургическое вмешательство, которое прошло удачно.Эмилия рассказала, что сильно переживала перед второй операцией, поскольку врачи не были уверены в ее успехе. Однако после того, как все закончилось хорошо, актриса почувствовала огромное облегчение и снова приступила к работе. Звезда говорит, что это был самый страшный период её жизни.