В Москве умер известный режиссер Георгий Данелия





Режиссера сначала поместили в обычное отделение, а потом перевели в реанимационное. У него было диагностировано воспаление легких, но вскоре медики были вынуждены принять сложное решение и ввести 88-летнего деятеля искусства в медикаментозную кому. Это было сделано для того, чтобы стабилизировать состояние его организма, а конкретно дыхание. Из этой медикаментозной комы великий режиссер так и не вышел, сообщили журналистам его родственники.Вдова Георгия Данелия сообщила о том, что уже выбрала место для захоронения мужа. По ее словам, это произойдет на Новодевичьем кладбище Москвы. Время погребальных мероприятий сообщат позже.Советский и российский зритель знает Георгия Данелия по таким картинам: «Я шагаю по Москве», «Кин-дза-дза», «Афоня» и многие другие. В 2010 был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.