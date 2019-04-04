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В Москве умер известный режиссер Георгий Данелия

В Москве скончался 88-летний прославленный советский и российский режиссер Георгий Данелия, снискавший славу после выхода картины «Я шагаю по Москве». Об этом сообщили его родственники, в феврале он был госпитализирован с диагнозом воспаление легких.
В Москве умер известный режиссер Георгий Данелия

Режиссера сначала поместили в обычное отделение, а потом перевели в реанимационное. У него было диагностировано воспаление легких, но вскоре медики были вынуждены принять сложное решение и ввести 88-летнего деятеля искусства в медикаментозную кому. Это было сделано для того, чтобы стабилизировать состояние его организма, а конкретно дыхание. Из этой медикаментозной комы великий режиссер так и не вышел, сообщили журналистам его родственники.

Вдова Георгия Данелия сообщила о том, что уже выбрала место для захоронения мужа. По ее словам, это произойдет на Новодевичьем кладбище Москвы. Время погребальных мероприятий сообщат позже.

Советский и российский зритель знает Георгия Данелия по таким картинам: «Я шагаю по Москве», «Кин-дза-дза», «Афоня» и многие другие. В 2010 был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.



 
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Культура / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:20

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