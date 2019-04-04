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Анастасия Волочкова «отшлепала» Ксению Собчак банным веником

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова «отшлепала» экс-кандидата на пост президента России в 2018 году Ксению Собчак банным веником.
Анастасия Волочкова «отшлепала» Ксению Собчак банным веником

Всем известно, что соперничество между танцовщицей и эпатажной тележурналисткой продолжается уже долгие годы. И Собчак, и Волочкова буквально в каждом интервью «поливают» друг друга грязью, при чем делают это явно с удовлетворением.
Наш ресурс уже писал о том, что вчера Ксения разместила на собственном YouTube-канале новый выпуск теле-шоу «Осторожно, Собчак», в котором приняла участие ее бывшая близкая приятельница Анастасия.

В свежей серии Волочкова не только пыталась поставить Собчак на пуанты и показала ей свой роскошный особняк, но и даже продемонстрировала фотографии нового возлюбленного, а также «отшлепала» Ксению банным веником. Нужно сказать, что именно последнее вызвало в социальных сетях бурю обсуждений.
Анастасия Волочкова «отшлепала» Ксению Собчак банным веником

По мнению многих интернет-пользователей, Анастасия готовилась к встрече с бывшей подругой, ведь оказалось, что балерине как раз перед приездом Ксении доставили из Екатеринбурга специальные веники для бани.

Также фолловеры обратили внимание на то, что Волочкова «шлепала» Собчак довольно слабо, а вот Ксения, судя по всему, решила воспользоваться случаем и «расплатилась» с Анастасией за то, что та в свое время увела у нее мужчину.
«Вот тебе за Лийбмана, вот тебе за..за все, все..», - повторяла бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2», «шлепая» популярную балерину.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:54

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