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Ольга Бузова игнорирует вопросы об уплате налогов с рекламных денег

Известная певица и популярная ведущая Ольга Бузова игнорирует вопросы подписчиков об уплате ею налогов с рекламных денег. Многих заинтересовал заработок звезды на рекламе в социальных сетях, ведь, судя по некоторым данным, звёзды шоу-бизнеса таким образом получают едва ли не миллионы.
Ольга Бузова игнорирует вопросы об уплате налогов с рекламных денег

Ольга Бузова, собрав в своём микроблоге Instagram уже больше 15 миллионов подписчиков, продолжает не только развиваться самостоятельно, но и помогает в этом другим. Так, например, звезда часто соглашается на рекламу каких-нибудь услуг или товаров на своей странице, имея на этом немалые деньги. Недавно подписчиков ведущей «Дома-2» заинтересовало, оплачивает ли Ольга Бузова налоги с рекламных денег.
Ольга Бузова игнорирует вопросы об уплате налогов с рекламных денег

В комментариях под одним из постов фолловеры развели целую дискуссию на тему того, законна ли вот такая деятельность звезды. Впрочем, Ольга Бузова проигнорировала вопросы подписчиков об уплате налогов с рекламных денег, так и не объяснив, указывала ли она соцсети в качестве источника доходов в налоговой или нет.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:49

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