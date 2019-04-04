Ольга Бузова игнорирует вопросы об уплате налогов с рекламных денег





Ольга Бузова, собрав в своём микроблоге Instagram уже больше 15 миллионов подписчиков, продолжает не только развиваться самостоятельно, но и помогает в этом другим. Так, например, звезда часто соглашается на рекламу каких-нибудь услуг или товаров на своей странице, имея на этом немалые деньги. Недавно подписчиков ведущей «Дома-2» заинтересовало, оплачивает ли Ольга Бузова налоги с рекламных денег.В комментариях под одним из постов фолловеры развели целую дискуссию на тему того, законна ли вот такая деятельность звезды. Впрочем, Ольга Бузова проигнорировала вопросы подписчиков об уплате налогов с рекламных денег, так и не объяснив, указывала ли она соцсети в качестве источника доходов в налоговой или нет.