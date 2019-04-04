Ольга Гобозова показала просторный дом, в котором живёт после «Дома-2»
Бывшая участница телестройки «Дом-2» Ольга Васильевна Гобозова показала просторный дом, в котором живёт после проекта. Сейчас женщина занимается ведением домашнего хозяйства, продолжает ухаживать за собой и даже занялась физическими упражнениями, которые помогают ей поддерживать здоровье.
Мать Александра Гобозова Ольга Васильевна после телестройки «Дом-2» не утратила своей популярности среди фанатов. За жизнью женщины постоянно следят те, кому интересно было наблюдать за ней в эфирах. Так, недавно женщина показала просторный дом, построенный другим экс-участником проекта Андреем Чуевым. В 3-комнатном коттедже есть большая кухня. Там Ольга Гобозова проводит большего всего времени, не только из-за необходимости готовить еду, но и делает зарядку по утрам.
Сама женщина рада, что проживает именно здесь, ведь рядом с ней находится сын с внуком, а также сам Андрей Чуев регулярно навещает экс-коллегу по телестройке, захаживая в гости на чай.
Мать Александра Гобозова Ольга Васильевна после телестройки «Дом-2» не утратила своей популярности среди фанатов. За жизнью женщины постоянно следят те, кому интересно было наблюдать за ней в эфирах. Так, недавно женщина показала просторный дом, построенный другим экс-участником проекта Андреем Чуевым. В 3-комнатном коттедже есть большая кухня. Там Ольга Гобозова проводит большего всего времени, не только из-за необходимости готовить еду, но и делает зарядку по утрам.
Сама женщина рада, что проживает именно здесь, ведь рядом с ней находится сын с внуком, а также сам Андрей Чуев регулярно навещает экс-коллегу по телестройке, захаживая в гости на чай.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:43