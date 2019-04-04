В Сети опубликовали рендер смартфона Alcatel Avalon V





За производство устройства отвечает китайская компания TCL. Соответствующий материал выложил американский журналист Эван Нельсон Бласс в сети Twitter. Из изображения видно, что модификация является ориентированной на Verizon Wireless. Речь идёт о североамериканском операторе мобильной связи. Внешне телефон не получил оригинальных решений, а также безрамочный дисплей. Согласно предположениям, Alcatel Avalon V будет иметь минимальный набор функциональных возможностей.Устройство оснащается одинарной основной камерой, а также “фронталкой”. У модели отсутствует дактилоскопический сканер на задней панели. Стоимость смартфона, а также дата его выхода держатся пока в секрете.