Ученые: Ночные перекусы вызывают рак груди и простаты





Ученые из Глобального института здоровья в Барселона пришли к неожиданным выводам. Оказалось, что ночной перекус несет за собой не только лишний вес и дополнительные проблемы с желудочно-кишечным трактом, но и грозит вызвать рак груди и простаты. Ученые отмечают, биологические ритмы всего организма имеют первостепенное значение для его здоровья, поэтому людям необходимо делать все возможное, чтобы их не нарушать. Лучшее время для завтрака – до 8 утра, в противном случае сильно увеличится выработка гормона кортизола, отвечающего за стресс. Самый большой прием пищи необходимо устраивать в полдень. В это время в организме ускоряются все процессы обмена веществ, что позволяет легче усваивать тяжелые и сложные продукты.Ночные перекусы, отмечают ученые, необходимо и вовсе исключить из своей практики. Приемы пищи незадолго до сна или прямо перед ним грозят привести к раку груди и простаты. Это связано с тем, что организм готовится к отдыху и активизирует выработку определенных гормонов, а несвоевременный перекус может полностью сбить этот процесс. Если такая практика станет регулярной, то повышается вероятность развития онкологических заболеваний груди и простаты.