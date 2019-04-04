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Эксперты рассказали, как уменьшить вред от пестицидов и нитратов

Эксперты рассказали людям, как они могут уменьшить вред от пестицидов и нитратов в овощах и фруктах. Для этого составлен список из 7 простых правил, применение которых поможет спасти организм от вредных веществ.
Эксперты рассказали, как уменьшить вред от пестицидов и нитратов

В первую очередь, рассказывают эксперты, людям необходимо «обходить стороной» большие и красивые овощи и фрукты, особенно в начале весны. Обычно именно такие продукты содержат в себе много пестицидов и нитратов, поэтому внимание нужно обращать на маленькие и не особо красивые варианты. Следующее правило – покупки необходимо замочить в холодной воде, предварительно хорошо их помыв. Это нейтрализует некоторые вредные вещества.

Следующий момент, отмечают эксперты, – это правильная обрезка. В кончиках, верхних листьях, плодоножках и черенках овощей и фруктов скапливается огромное количество пестицидов и нитратов, поэтому от них необходимо «избавляться» в первую очередь. Термическая обработка способна уничтожить до 100% вредных веществ, но тут есть один секрет – смена воды сразу после ее закипания.

Эксперты советуют использовать в качестве заправки или компонента салатов лимонный сок, его кислота уничтожает значительную часть вредных веществ. Аналогично действует и аскорбинка, но ее нужно принять незадолго до употребление овощей и фруктов. И последнее правило – лучше не держать эти продукты в холодильнике длительное время, это только увеличит число пестицидов и нитратов в них.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:48

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