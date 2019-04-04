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Юлия Ефременкова без фотошопа оказалась обычной женщиной с широкими бёдрами и целлюлитом

Ведущая популярной телестройки «Дом-2» Юлия Ефременкова на новом снимке без фотошопа оказалась самой обычной женщиной с широкими бёдрами и целлюлитом. Запечатлеть отдыхающую от работы на Бали звезду смогли туристы, встретившиеся с ней совершенно случайно.
Юлия Ефременкова без фотошопа оказалась обычной женщиной с широкими бёдрами и целлюлитом

Юлия Ефременкова регулярно показывает своим подписчикам в Instagram идеальную фигуру, которую ей приходится поддерживать в форме правильным питанием и регулярными физическими нагрузками. Внешностью ведущей «Дома-2» восхищаются почти все зрители, но оказалось, что на снимке без фотошопа та является самой обычной женщиной с широкими бёдрами и целлюлитом.
Юлия Ефременкова без фотошопа оказалась обычной женщиной с широкими бёдрами и целлюлитом

Уличить Юлию Ефременкову в использовании фотошопа для коррекции фигуры перед публикацией нового поста в Instagram фолловеры смогли после того, как отдыхающие на Бали россияне случайно встретились с возлюбленной Мондезира Свет-Амура и запечатлели её вид сзади без предупреждения.
Юлия Ефременкова без фотошопа оказалась обычной женщиной с широкими бёдрами и целлюлитом

На снимке хорошо видно, что обычно идеально ровная кожа знаменитости на самом деле не такая уже и подтянутая, а на широких бёдрах и ягодицах присутствуют проявления целлюлита. Чтобы защитить своего кумира, фанаты заявили, что Ефременкову сфотографировали с неудачного ракурса, а сама ведущая пока не стала оправдываться по поводу несоответствия её снимков в Instagram случайным.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:57

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