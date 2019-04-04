Юлия Ефременкова без фотошопа оказалась обычной женщиной с широкими бёдрами и целлюлитом





Юлия Ефременкова регулярно показывает своим подписчикам в Instagram идеальную фигуру, которую ей приходится поддерживать в форме правильным питанием и регулярными физическими нагрузками. Внешностью ведущей «Дома-2» восхищаются почти все зрители, но оказалось, что на снимке без фотошопа та является самой обычной женщиной с широкими бёдрами и целлюлитом.Уличить Юлию Ефременкову в использовании фотошопа для коррекции фигуры перед публикацией нового поста в Instagram фолловеры смогли после того, как отдыхающие на Бали россияне случайно встретились с возлюбленной Мондезира Свет-Амура и запечатлели её вид сзади без предупреждения.На снимке хорошо видно, что обычно идеально ровная кожа знаменитости на самом деле не такая уже и подтянутая, а на широких бёдрах и ягодицах присутствуют проявления целлюлита. Чтобы защитить своего кумира, фанаты заявили, что Ефременкову сфотографировали с неудачного ракурса, а сама ведущая пока не стала оправдываться по поводу несоответствия её снимков в Instagram случайным.