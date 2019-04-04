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Мама Марины Африкантовой продемонстрировала в прямом эфире, как угождает лежащему в постели мужу

Родительница Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна показала подписчикам, как угождает своему любимому супругу, пока тот лежит в постели.
Мама Марины Африкантовой продемонстрировала в прямом эфире, как угождает лежащему в постели мужу

Стоит отметить, что видеоролик, на котором записан недавний прямой эфир бывшей участницы «Дома-2», взорвал интернет.

Африкантова-старшая не перестает удивлять пользователей социальных сетей. По мнению фолловеров, для матери Марины просто нет тем, которые могут быть для нее запрещенными.

Практически каждый прямой эфир Татьяны Владимировны активно обсуждается в Сети, ведь женщина весьма охотно говорит в них о «волшебстве», рассказывает о своем опыте, а также дает некоторые советы по соблазнению сильной половины человечества.
Мама Марины Африкантовой продемонстрировала в прямом эфире, как угождает лежащему в постели мужу

Впрочем, от недавнего прямого эфира, по словам подписчиков Африкантовой-старшей, они все еще находятся в шоковом состоянии. Дело в том, что Татьяна Владимировна разместила возле кровати, на которой лежал ее благоверный, телефон. Затем женщина вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором продемонстрировала фанатам, как же она угождает мужу.

На видеоролике родительница Марины танцует для своего супруга, машет перед ним своими длинными локонами, а также ложится к нему под одеяло, где, по всей видимости, и происходит все самое сокровенное.

Следует подчеркнуть, что пользователей Сети больше всего удивило не поведение Африкантовой-старшей, а ее избранника, который молчаливо продолжал наблюдать за происходящим. По мнению читателей, мужчина мог даже не знать о том, что Татьяна Владимировна запустила прямой эфир.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:59

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