Мама Марины Африкантовой продемонстрировала в прямом эфире, как угождает лежащему в постели мужу
Родительница Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна показала подписчикам, как угождает своему любимому супругу, пока тот лежит в постели.
Стоит отметить, что видеоролик, на котором записан недавний прямой эфир бывшей участницы «Дома-2», взорвал интернет.
Африкантова-старшая не перестает удивлять пользователей социальных сетей. По мнению фолловеров, для матери Марины просто нет тем, которые могут быть для нее запрещенными.
Практически каждый прямой эфир Татьяны Владимировны активно обсуждается в Сети, ведь женщина весьма охотно говорит в них о «волшебстве», рассказывает о своем опыте, а также дает некоторые советы по соблазнению сильной половины человечества.
Впрочем, от недавнего прямого эфира, по словам подписчиков Африкантовой-старшей, они все еще находятся в шоковом состоянии. Дело в том, что Татьяна Владимировна разместила возле кровати, на которой лежал ее благоверный, телефон. Затем женщина вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором продемонстрировала фанатам, как же она угождает мужу.
На видеоролике родительница Марины танцует для своего супруга, машет перед ним своими длинными локонами, а также ложится к нему под одеяло, где, по всей видимости, и происходит все самое сокровенное.
Следует подчеркнуть, что пользователей Сети больше всего удивило не поведение Африкантовой-старшей, а ее избранника, который молчаливо продолжал наблюдать за происходящим. По мнению читателей, мужчина мог даже не знать о том, что Татьяна Владимировна запустила прямой эфир.
Стоит отметить, что видеоролик, на котором записан недавний прямой эфир бывшей участницы «Дома-2», взорвал интернет.
Африкантова-старшая не перестает удивлять пользователей социальных сетей. По мнению фолловеров, для матери Марины просто нет тем, которые могут быть для нее запрещенными.
Практически каждый прямой эфир Татьяны Владимировны активно обсуждается в Сети, ведь женщина весьма охотно говорит в них о «волшебстве», рассказывает о своем опыте, а также дает некоторые советы по соблазнению сильной половины человечества.
Впрочем, от недавнего прямого эфира, по словам подписчиков Африкантовой-старшей, они все еще находятся в шоковом состоянии. Дело в том, что Татьяна Владимировна разместила возле кровати, на которой лежал ее благоверный, телефон. Затем женщина вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором продемонстрировала фанатам, как же она угождает мужу.
На видеоролике родительница Марины танцует для своего супруга, машет перед ним своими длинными локонами, а также ложится к нему под одеяло, где, по всей видимости, и происходит все самое сокровенное.
Следует подчеркнуть, что пользователей Сети больше всего удивило не поведение Африкантовой-старшей, а ее избранника, который молчаливо продолжал наблюдать за происходящим. По мнению читателей, мужчина мог даже не знать о том, что Татьяна Владимировна запустила прямой эфир.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:59