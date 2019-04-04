Ольга Бузова похвасталась пирсингом в пупке через вырез на брюках





Ольга Бузова давно известна своим пристрастием к селфи и коротким роликам, на которых просто показывает себя. На этот раз в разделе Stories в микроблоге ведущей «Дома-2» появилось видео, на котором та хвастается пирсингом в пупке через вырез на брюках. Фанаты уже предположили, что такая модель штанов специально предназначена для подчёркивания плоского живота, а также возможного украшения, красующегося именно на этой части тела.Несмотря на одобрение фанатами выбора наряда для съёмок, на Ольгу Бузову обратили внимание и хейтеры, обвинившие знаменитость в явном самолюбовании. Певица уже привыкла к постоянным выражениям критики в свой адрес, а потому старается просто игнорировать таких личностей.