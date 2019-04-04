АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Особенности национальной охоты и рыбалки": Названы лучшие крылатые фразы и тосты Алексея Булдакова
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

Ольга Бузова похвасталась пирсингом в пупке через вырез на брюках

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова похвасталась пирсингом в пупке через вырез на брюках. Звезда надела на себя новый костюм василькового цвета, в комплект которого вошёл короткий топ, штаны и удлинённый пиджак.
Ольга Бузова похвасталась пирсингом в пупке через вырез на брюках

Ольга Бузова давно известна своим пристрастием к селфи и коротким роликам, на которых просто показывает себя. На этот раз в разделе Stories в микроблоге ведущей «Дома-2» появилось видео, на котором та хвастается пирсингом в пупке через вырез на брюках. Фанаты уже предположили, что такая модель штанов специально предназначена для подчёркивания плоского живота, а также возможного украшения, красующегося именно на этой части тела.
Ольга Бузова похвасталась пирсингом в пупке через вырез на брюках

Несмотря на одобрение фанатами выбора наряда для съёмок, на Ольгу Бузову обратили внимание и хейтеры, обвинившие знаменитость в явном самолюбовании. Певица уже привыкла к постоянным выражениям критики в свой адрес, а потому старается просто игнорировать таких личностей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Частое употребление колбасных
В сети опубликовали новые рендеры
Ольга Бузова похвасталась пирсингом в
Проект «Дом-2» не соблюдает законы РФ
"Особенности национальной охоты и
Xiaomi Mi 9 возглавил ТОП-10 самых
Volvo XC60 и V60 получили гибридную
СМИ: Дмитрий Нагиев может скрывать
Саша Черно показала недюжинную силу,
Дмитрий Дмитренко опять на Лобном месте
Алла Пугачева поздравила Илью Резника с
Jeep Gladiator предлагается в
Ученые: НЛО может быть транспортом для
Эвелина Бледанс назвала секретом
Кредитную карту «Двойной кэшбэк» от
Названы участницы «Дома-2», потерявшие
Леша Свик продолжает подогревать слухи
Ученые из США рассказали, как стать
На «живом» снимке показали смартфон ZTE
Анастасия Волочкова заметно похудела
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель LADA
Татьяна Рапунцель заметно помолодела
Климатологи предсказали возвращение
В Лондоне девушка из-за мази для лица
Motorola разрабатывает новый
"Хороший, чувствительный и добрый
Ученые выяснили как влияет сок на
Экс-звезда «Дома-2» Инесса Шевчук
Нюша опубликовала снимок с
Жительница США потребовала у бывшего
Просмотреть все новости