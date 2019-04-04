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Ученые: Частое употребление колбасных изделий опасно для людей

Ученые из США рассказали об опасности частого употребления колбасных изделий. По их словам, эта продукция может вызывать психические расстройства, а также маниакальные приступы.
Ученые: Частое употребление колбасных изделий опасно для людей

Исследователи проанализировали состояние около тысячи пациентов, имеющих психические расстройства. Они отмечают, что если регулярно употреблять бекон, сосиски, колбасу, вяленое мясо, можно спровоцировать появление маниакальных приступов. Из исследования стало известно, что люди, у которых наблюдается бессонница, гиперактивность, эйфория, приблизительно в три раза чаще многих испытуемых употребляли эти колбасные изделия.

По мнению медицинских специалистов, основной вред в данном случае исходит от ниритной соли, которая применяется в ходе производства определённой мясной продукции. Это исследование является важным для людей, страдающих маниакальными приступами. Им лучше не увлекаться переработанным мясом.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:38

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