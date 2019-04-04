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Xiaomi Mi 9 возглавил ТОП-10 самых производительных смартфонов марта в бенчамарке AnTuTu

Популярное приложение для тестирования смартфонов AnTuTu опубликовало список 10 лучших смартфонов на Android в марте 2019 года. Список февраля возглавляли смартфоны Samsung Galaxy S10 +, Honor V20 и Huawei Mate 20 X. В тройку лидеров марта вошли мобильные телефоны со Snapdragon 855, за которыми следуют гаджеты с поддержкой Exynos 9820 SoC.
Xiaomi Mi 9 возглавил ТОП-10 самых производительных смартфонов марта в бенчамарке AnTuTu

ТОП-10 самых производительных смартфонов Android по версии AnTuTu в марте 2019 года был составлен на основе данных, собранных в период с 1 по 31 марта, при тестировании не менее 1000 устройств на модель. Смартфоны были протестированы с использованием новейшего приложения AnTuTu Benchmark V7. Оценки, указанные для каждого телефона, являются их не самой высокой, а средней оценкой.

Xiaomi Mi 9 на базе Snapdragon 855 стал лидером ТОПа с 371 423 очками. Второе место занимает версия Samsung Galaxy S10 со Snapdragon 855 , набравшая 358 845 баллов. Издание Vivo iQOO Monster, которое также работает на том же SoC, занимает третье место с 356 004 баллами.
Xiaomi Mi 9 возглавил ТОП-10 самых производительных смартфонов марта в бенчамарке AnTuTu

Модель Galaxy S10 + Exynos 9820 находится на четвертой позиции с 332,118 баллами. Galaxy S10 с Exynos 9820 на борту - на пятой позиции с 328,446 баллами. Шестую позицию удерживает Galaxy S10e, который также оснащен тем же Exynos SoC. Honor V20 из Китая занял седьмое место с 301 003. Матe 20 X c Kirin 980 SoC опустился на восьмое место с AnTuTu с результатом в 300,707 баллов. Huawei P30 Pro впервые вошел в список на девятой позиции со средним показателем в 298 572 балла.

Последний телефон, попавший в ТОП-10, - это Xiaomi Mi MIX 3 с процессором Snapdragon 845 , набравший 296 972 балла.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:10

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