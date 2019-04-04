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Новые Google Pixel Watch получат сменные ремешки подобно Apple Watch
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Новые Google Pixel Watch получат сменные ремешки подобно Apple Watch

Осенью компания Google планирует представить свой новый флагман, а также обновленную модель "умных" часов Google Pixel Watch. Вчера разработчики запатентовали новую технологию, согласно которой гаджет получит сменные ремешки подобно Apple Watch.
Новые Google Pixel Watch получат сменные ремешки подобно Apple Watch

Вслед за "яблочным" конкурентом компания Google решила обновить дизайн своих фирменных смарт-часов. Патент, о котором идет речь, был обнаружен компанией Patently Apple вчера в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Это инновационный механизм застежки, который позволит владельцам Pixel Watch менять ремешки простым нажатием кнопки. Недавно инсайдеры сообщали, что в этом году компания также выпустит обновленную версию своего фирменного интеллектуального динамика Google Home.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:53

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