Новые Google Pixel Watch получат сменные ремешки подобно Apple Watch





Вслед за "яблочным" конкурентом компания Google решила обновить дизайн своих фирменных смарт-часов. Патент, о котором идет речь, был обнаружен компанией Patently Apple вчера в Бюро по патентам и товарным знакам США.Это инновационный механизм застежки, который позволит владельцам Pixel Watch менять ремешки простым нажатием кнопки. Недавно инсайдеры сообщали, что в этом году компания также выпустит обновленную версию своего фирменного интеллектуального динамика Google Home.