"Особенности национальной охоты и рыбалки": Названы лучшие крылатые фразы и тосты Алексея Булдакова

Талант из Алтая

«На охоте тост должен быть кратким и понятным. Если растягивать речи надолго, для отдыха просто не останется места. Иволгин и фильмы с ним, возможно, сменили Гайдая, а сам генерал стал настоящим героем», - рассказывал Булдаков при жизни.

«За дружбу»

«За истинных женщин»

«За рыбалку»

«За единение»





Алексея Булдакова было сложно спутать с другим актером благодаря его поставленному и мощному голосу. Именно из-за него артиста часто сравнивали с настоящим военным, который сыграл камео в фильме, а не воплотил в жизнь персонажа. Даже поклонники, знавшие его по серии картин, называли его «генералом». Владимир Грачевский рассказывал, что при жизни все фанаты постоянно норовили налить ему что-то горячительное для того, чтобы он произнес один из своих знаменитых тостов. Булдаков же объяснял популярность героя схожестью с простыми людьми и искренностью. Его всегда удивляло количество спиртного, которое употреблял Иволгин на экране, но именно оно олицетворяло иронию и сатиру, показанную в фильме.Булдаков также имел отличные музыкальные способности. Ему даже удалось записать собственный альбом в стиле шансона. В 2011 году он вместе с женой выпустил диск с песнями о любви. После выхода клипа с Ларисой Долиной многие фанаты посчитали ее супругой актера, но он сразу же опроверг такие догадки.Булдаков родился 26 марта 1951 года на Алтае. Позднее он вместе с семьей переехал в Павлодар, где долгое время помогал родственникам в домашних делах и по хозяйству. Его отец был простым шофером, из-за чего будущему актеру приходилось самостоятельно строить свою карьеру. С самого детства ему не нравились автомобили или другая техника, но изначально он рассматривал возможность стать летчиком. Позднее Булдаков все же увлекся актерской игрой, которая стала его призванием. Первое появление на экранах состоялось в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». Только спустя 20 лет Булдаков стал настоящим народным героем, которого будут помнить долгие годы.Впервые генерал Иволгин появился в фильме «Операция с Новым годом». Картина смогла собрать многих на тот момент известных актеров, которым пришлось встретить Новый год в травматологии. После успеха фильма было решено снять продолжение, получившее еще больший отклик от фанатов. Своеобразным культурным достоянием после выхода картин стали тосты генерала, цитируемые и по сей день.Данный тост впервые прозвучал в первом фильме об охоте. Тогда Булдаков рассказывал, что напутственная речь во время застолья в мужской компании должна быть прямой и лаконичной, так как его участникам не стоит отвлекаться от основного замысла в виде слежки за диким зверем.Этот тост стал самым длинным. Его Иволгин произнес за столом в фильме «Особенности национальной охоты в зимний период», когда впервые в компании старых друзей появилась женщина.Примечательно, но этот тост звучит в фильме об охоте, так как в нем герои также предпринимали тщетные попытки наловить рыбы. Райво Хаапасало, который приехал в Россию из Финляндии, сильно удивился словам генерала, так как в его стране было не принято желать удачи перед такими важными мероприятиями.Этот тост Иволгин произнес во сне, так как другие главные герои его усыпили для того, чтобы перевезти через границу. К счастью, друзьям удалось избежать проблем с пограничной службой и вернуться на Родину.Булдакова знали почти все любители российского кино, но он никогда не пользовался славой. В свое время он объехал почти всю страну, выступая с театром и активно общаясь с поклонниками. Он всегда рассказывал, что актеры являются публичными персонами, но не более того, из-за чего звездной болезни среди них не должно быть места. Друзья артиста рассказывают, что каждый свой проект он реализовывал с любовью. По словам Булдакова, ему всегда нравилась рыбалка, так как на ней можно было уединиться с природой и думать только о хорошем, забывая обо всех невзгодах. Актер считал, что именно поэтому люди рвутся за город на отдых при первой же возможности.