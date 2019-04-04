Искусственный интеллект Google Duplex стал доступен для всех устройств на Android и iOS





Это произошло без анонса и предупреждения. Сначала некоторые пользователи заметили, что Google Duplex стал доступен для владельцев новых флагманских Samsung Galaxy S10+ и тогда СМИ начали об этом сразу сообщать, но все оказалось куда масштабнее. Теперь искусственный интеллект доступен абсолютно всем пользователям Android, начиная с версии 5. Еще большей неожиданностью стало то, что услугами Google Duplex сейчас могут воспользоваться и владельцы «яблочных» смартфонов на iOS, но для этого им необходимо сначала установить Google Assistant.На данный момент искусственный интеллект доступен только в США, и то не во всех штатах. Это связано с законодательными ограничениями, запрещающими Google предоставлять подобные услуги. Когда Duplex станет доступен пользователям по всему миру, неизвестно.Эксперты отмечают, если технологический гигант пошел на такой шаг, то остальные страны мира в скором будущем тоже получат доступ к этой технологии. Они также отметили, что во всем США только 3,5% устройств с ОС Android имеют версию старше 5-ой.