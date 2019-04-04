



Скандальный проект «Дом-2» не соблюдает законы РФ по отношению к своим участникам, которые ежедневно страдают от новых требований и условий руководства. К такому выводу пришли зрители, считающие, что молодые люди в периметре против своей воли выполняют порой безумные прихоти редакторов и начальства.За время существования телестройки «Дом-2» у неё появилось много поклонников и не меньше антифанатов. Многие люди критикуют формат реалити-шоу, особенно то, каким оно стало в последние годы. В социальных сетях пользователи не скрывают своего негативного отношения к происходящему в эфирах проекта, а также заметили, что там не соблюдаются законы РФ по отношению к участникам.Так, например, многим непонятно, почему руководство считает позволительным заставить кого-то вступать в отношения с неприятным и чужим человеком. Кроме того, нередко, со слов зрителей, именно ведущие по инициативе редакторов подталкивают проектантов к так называемому «волшебству».Хейтеры же считают, что даже находясь на «Доме-2», каждый человек оставляет за собой право выбора, которому и следует, но вот чаще всего именно жажда денег и популярности приводит к тому, что участники против своей воли строят отношения и исполняют перед камерами роль совершенно других людей, которыми они не являются.