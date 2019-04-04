В сети опубликовали новые рендеры Genesis G70 Coupe





Производитель машин класса люкс все еще развивается, и рендеры с форума Genesis G70 показывают, как может выглядеть новое купе, если производитель решится его выпустить. На слитых эскизах видно, что у автомобиля, созданного на базе седана G70, могут отсутствовать две двери, а решётка радиатора получит остроконечную форму, как у G90. Скошенная линия крыши уменьшит комфорт для пассажиров на заднем сидении, но придаст автомобилю экстравагантный внешний вид. Эксперты предполагают, что модель может быть оснащена двигателем v6 объёмом 3,3 литра и мощностью 365 лошадиных сил. Эти характеристики позволят создать конкуренцию известным автомобилям, таким как BMW M3.Точной информации о дате релиза нет. Однако еще в 2015 году фирма говорила, что планирует выпустить «купе спортивного типа». Кроме этого, в планах компании за 2016 год указывалось появление «спортивного купе класса Luxury» к 2020 году. Также в видеоролике, который был выпущен в 2017 году, можно было заметить модель двухдверного Genesis. Сейчас компания не спешит делать какие-либо официальные заявления, но автолюбители все же ожидают появления новинки в ближайшее время.