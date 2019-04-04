Volvo XC60 и V60 получили гибридную установку от Polestar





Автопроизводитель Volvo уже создавал гибридные версии своих автомобилей с компанией Polestar. В 2018 году покупателям предложили специальную версию седана S60, оснащенную дополнительным электрическим двигателем. Данная модель вышла на рынок очень небольшой партией – 20 единиц. Кроссовер XC60 и универсал V60 от Polestar не будут иметь подобных проблем и каждый желающий сможет приобрести эти автомобили с гибридной установкой.Внешний вид новинок изменится не сильно, к нему были добавлены некоторые «штрихи»: 10-спицевые кованные колесные диски, шильдики, указывающие на специальную версию модели, глянцевая радиаторная решетка, хромированные наконечники выхлопной системы, спортивный руль и ремни безопасности золотого цвета.Гибридная установка увеличит мощность кроссовера Volvo XC60 с 400 до 415 «лошадок», а его крутящий момент поднимется с 636 Нм до 669. Следует отметить, что специальная версия от Polestar будет доступна только для тех комплектаций, которые имеют двигатель T8. Стоимость обычного Volvo XC60 сейчас составляет 53,7 тысячи долларов, поэтому гибридная версия должна оказаться дороже. Информация об универсале V60 появится в ближайшее время.