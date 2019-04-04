Саша Черно показала недюжинную силу, подняв Марину Африкантову на руки

Саша Черно привлекает к себе внимание не только сложным характером и склонностью к выяснениям отношений с окружающими, но также и немалыми габаритами тела. На этот раз девушка во время исполнения танцевального номера вместе с супругом Иосифом Оганесяном и Романом Капаклы показала коллегам недюжинную силу, подняв Марину Африкантову на руки практически до уровня своей головы.При этом Саша Черно не прекращала улыбаться и двигаться под звучащую композицию. Другие жители периметра заметили, что девушке такая тяжесть на руках далась совершенно легко, а фанаты лишний раз убедились в том, что во время споров с супругом она лишь делает вид слабой девушки, хотя на самом деле быстро может дать отпор Иосифу Оганесяну.