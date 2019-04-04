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Саша Черно показала недюжинную силу, подняв Марину Африкантову на руки

Скандальная участница «Дома-2» Саша Черно показала коллегам недюжинную силу, подняв Марину Африкантову на руки во время совместного номера на общей кухне. Судя по ролику, девушке было совсем не тяжело удерживать ту практически на уровне своей головы, исполняя при этом танцевальные движения.
Саша Черно показала недюжинную силу, подняв Марину Африкантову на руки

Саша Черно привлекает к себе внимание не только сложным характером и склонностью к выяснениям отношений с окружающими, но также и немалыми габаритами тела. На этот раз девушка во время исполнения танцевального номера вместе с супругом Иосифом Оганесяном и Романом Капаклы показала коллегам недюжинную силу, подняв Марину Африкантову на руки практически до уровня своей головы.
Саша Черно показала недюжинную силу, подняв Марину Африкантову на руки

При этом Саша Черно не прекращала улыбаться и двигаться под звучащую композицию. Другие жители периметра заметили, что девушке такая тяжесть на руках далась совершенно легко, а фанаты лишний раз убедились в том, что во время споров с супругом она лишь делает вид слабой девушки, хотя на самом деле быстро может дать отпор Иосифу Оганесяну.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:37

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