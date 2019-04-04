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Дмитрий Дмитренко опять на Лобном месте разругался с тещей

Избранник Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко в очередной раз поскандалил со своей тещей.
Дмитрий Дмитренко опять на Лобном месте разругался с тещей

После продолжительной цепочки ссор казалось, что Дмитрию все-таки удалось наладить общение с родительницей своей любимой супруги. Впрочем, выяснилось, что телезрители «Дома-2» понапрасну так думали, ведь конфликты в семействе снова начались.

Вчера в социальных сетях появился анонс сегодняшнего выпуска реалити-шоу «Дом-2», на котором запечатлено, как Дмитренко опять на Лобном месте разругался с Татьяной Владимировной. Оказалось, что терпению Дмитрия просто пришел конец.

Во время беседы с тещей Дима попытался ясно дать понять женщине, что больше не намерен терпеть ее постоянного присутствия в его отношениях с Ольгой. В свою очередь Татьяна Владимировна попыталась объяснить зятю, что она мать, поэтому всегда будет вмешиваться в ситуации, где обижают ее дочь, чтобы защитить наследницу.
Дмитрий Дмитренко опять на Лобном месте разругался с тещей

Нужно сказать, что заявлений тещи Дмитренко не испугался и начал настаивать на том, чтобы в таком случае Григорьевна забрала Рапунцель-старшую под свое крылышко навсегда, если она все еще настолько маленький ребенок, что нуждается в заботе и защите мамы.
«Она, что голодная, холодная ходит, не обутая?..Такое чувство, что я на теще женился!», - заявил Дмитренко.

К слову, с позицией Дмитрия согласилась и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова, которая отметила, что дочь Татьяны Владимировны на самом деле не просит свою маму защитить ее.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:35

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