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Кристина Орбакайте выпустила новую песню под названием «Теряю»

Кристина Орбакайте поделилась новостью на своей страничке в Instagram – поклонники уже могут послушать ее новую песню «Теряю». Автором произведения стал Антон Пустовой.
Кристина Орбакайте выпустила новую песню под названием «Теряю»

Фанаты с радостью восприняли публикацию и поспешили прослушать новый трек. Под постом уже набралось множество восторженных комментариев. Также по вкусу фанатам пришлось фото, которое возглавляет новость. «Правда, грустная немного, хочется, чтобы близкие люди не терялись никогда», - пишет один из поклонников о новой песне. Публикация быстро набрала популярность – всего за 20 минут было поставлено свыше 2 тысяч «лайков».

Отмечается, что песня написана в ставшей уже фирменной манере, которая покоряет с первых же аккордов. Отличительной чертой произведения является также узнаваемый тембр голоса певицы.

Кристина Орбакайте написала, что скачать песню можно уже везде, чтобы в полной мере оценить новую работу певицы и сложить собственное впечатление.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:10

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