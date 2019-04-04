Кристина Орбакайте выпустила новую песню под названием «Теряю»

Фанаты с радостью восприняли публикацию и поспешили прослушать новый трек. Под постом уже набралось множество восторженных комментариев. Также по вкусу фанатам пришлось фото, которое возглавляет новость. «Правда, грустная немного, хочется, чтобы близкие люди не терялись никогда», - пишет один из поклонников о новой песне. Публикация быстро набрала популярность – всего за 20 минут было поставлено свыше 2 тысяч «лайков».Отмечается, что песня написана в ставшей уже фирменной манере, которая покоряет с первых же аккордов. Отличительной чертой произведения является также узнаваемый тембр голоса певицы.Кристина Орбакайте написала, что скачать песню можно уже везде, чтобы в полной мере оценить новую работу певицы и сложить собственное впечатление.