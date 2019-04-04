Jeep Gladiator предлагается в «стартовой» специальной версии Launch Edition





Эксклюзивное исполнение для предзаказа предлагается только для версии Jeep 4x4 Day. Авто Jeep Gladiator в исполнении Launch Edition получило эксклюзивные колёса, специальные акценты в интерьере, кованую алюминиевую пластину на заднем борту, на которой будет нумерация от 1 до 4190 (количество произведённых авто).Данное число было выбрано не случайно, так как оно является своеобразной данью городу Толедо, почтовый код которого имеет значение 419.