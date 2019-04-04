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Jeep Gladiator предлагается в «стартовой» специальной версии Launch Edition

Jeep Gladiator доступен для заказов в «стартовой» специальной версии Launch Edition. В Соединённых Штатах выпуск данного авто ограничен 4 190 экземплярами.
Jeep Gladiator предлагается в «стартовой» специальной версии Launch Edition

Эксклюзивное исполнение для предзаказа предлагается только для версии Jeep 4x4 Day. Авто Jeep Gladiator в исполнении Launch Edition получило эксклюзивные колёса, специальные акценты в интерьере, кованую алюминиевую пластину на заднем борту, на которой будет нумерация от 1 до 4190 (количество произведённых авто).

Данное число было выбрано не случайно, так как оно является своеобразной данью городу Толедо, почтовый код которого имеет значение 419.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:18

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