Jeep Gladiator предлагается в «стартовой» специальной версии Launch Edition
Jeep Gladiator доступен для заказов в «стартовой» специальной версии Launch Edition. В Соединённых Штатах выпуск данного авто ограничен 4 190 экземплярами.
Эксклюзивное исполнение для предзаказа предлагается только для версии Jeep 4x4 Day. Авто Jeep Gladiator в исполнении Launch Edition получило эксклюзивные колёса, специальные акценты в интерьере, кованую алюминиевую пластину на заднем борту, на которой будет нумерация от 1 до 4190 (количество произведённых авто).
Данное число было выбрано не случайно, так как оно является своеобразной данью городу Толедо, почтовый код которого имеет значение 419.
Эксклюзивное исполнение для предзаказа предлагается только для версии Jeep 4x4 Day. Авто Jeep Gladiator в исполнении Launch Edition получило эксклюзивные колёса, специальные акценты в интерьере, кованую алюминиевую пластину на заднем борту, на которой будет нумерация от 1 до 4190 (количество произведённых авто).
Данное число было выбрано не случайно, так как оно является своеобразной данью городу Толедо, почтовый код которого имеет значение 419.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:18