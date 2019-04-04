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Названы участницы «Дома-2», потерявшие свою «натуральность» из-за пластических операций

Подборка участниц скандальной телестройки «Дом-2», потерявших свою «натуральность» из-за пластических операций, доказывает, что на проекте девушки используют возможности преображения сполна. Многие бывшие проектантки сейчас выглядят совсем иначе, нежели до появления в реалити-шоу.
Названы участницы «Дома-2», потерявшие свою «натуральность» из-за пластических операций

На днях поклонники «Дома-2» узнали, что Ирина Пинчук одумалась и наконец уменьшила губы, которые выглядели гораздо хуже, чем её натуральные. Девушка стала скорее исключением, ведь большинство участниц телестройки сполна используют открывшиеся перед ними возможности внешнего преображения. Ниже названы те, кто практически утратил свою «натуральность» из-за пластических операций.
Названы участницы «Дома-2», потерявшие свою «натуральность» из-за пластических операций

Бывшая участница «Дома-2» Инесса Шевчук считает, что во время своего пребывания на проекте выглядела плохо из-за избытка искусственного освещения. Теперь же, со слов модели, она просто стала больше уделять внимания уходу за собой. Кроме того, она также исправила не слишком привлекательную улыбку, уменьшила объём носа и накачала губы, став совершенно другим человеком.
Названы участницы «Дома-2», потерявшие свою «натуральность» из-за пластических операций

Лиза Кутузова также увлеклась собственным преображением, утратив «натуральность», с которой пришла на проект. Несмотря на то, что в периметре девушка появилась с уже увеличенными губами, после выхода замуж они стали ещё пышнее, а вот щёки Кутузовой будто испарились.
Названы участницы «Дома-2», потерявшие свою «натуральность» из-за пластических операций

Малопопулярная на телестройке Анна Кудимова на «Доме-2» воспользовалась возможностью увеличить губы. Кроме того, экс-участница стала наращивать ресницы и длинные локоны, а после ухода за ворота пришла к тому, что ей нужна ринопластика, результатом которой стал утончённый нос, а также негатив пользователей Сети, сравнивающих ту с «безликой куклой».
Названы участницы «Дома-2», потерявшие свою «натуральность» из-за пластических операций

Бывшая возлюбленная Игоря Трегубенко Анна Якунина ещё на проекте обладала эффектной внешностью, что в комплекте с твёрдым характером придавало ей необычайной привлекательности, но теперь девушка явно утратила ту самую «натуральность», хоть и стала после пластики ещё большей красавицей.
Названы участницы «Дома-2», потерявшие свою «натуральность» из-за пластических операций

Кроме того, до неузнаваемости преобразились также Евгения Феофилактова, Алёна Вражевская, Александра Шевченко и Кристина Дерябина. Сейчас девушки во всю демонстрируют «красоту», приобретённую благодаря усилиям пластических хирургов, но рассмотреть в них прежнюю «натуральность» может уже не каждый.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:59

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