Алла Пугачева поздравила Илью Резника с 81-ым днем рождения
Алла Пугачева поздравила Илью Резника с днем рождения на своей странице в Instagram. Певица разместила видео с интервью, в котором она рассказывала об отношениях с поэтом.
Сегодня, 4 апреля, известный поэт-песенник Илья Резник отмечает свой 81 день рождения. Он создал множество произведений, которые стали шлягерами. В том числе автор писал для Аллы Пугачевой.
Уже довольно продолжительное время в Сети гуляют слухи о том, что между Пугачевой и Резником напряженные взаимоотношения. Но Примадонна не смогла остаться в стороне и поздравила коллегу.
Артистка редко радует поклонников новыми материалами на своей страничке. Сегодня же, в день рождения народного артиста России, с которым Пугачева долго и очень плодотворно сотрудничала, она опубликовала видео, в котором делится своими впечатлениями об их совместной работе.
Многочисленные подписчики также присоединились к поздравлениям Ильи Резника. Кто-то из поклонников назвал их творческий союз «совершенным сочетанием двух талантов». Сама же Алла Борисовна написала трогательные слова: «Далеко ты или близко, ты всегда в душе моей».
Сегодня, 4 апреля, известный поэт-песенник Илья Резник отмечает свой 81 день рождения. Он создал множество произведений, которые стали шлягерами. В том числе автор писал для Аллы Пугачевой.
Уже довольно продолжительное время в Сети гуляют слухи о том, что между Пугачевой и Резником напряженные взаимоотношения. Но Примадонна не смогла остаться в стороне и поздравила коллегу.
Артистка редко радует поклонников новыми материалами на своей страничке. Сегодня же, в день рождения народного артиста России, с которым Пугачева долго и очень плодотворно сотрудничала, она опубликовала видео, в котором делится своими впечатлениями об их совместной работе.
Многочисленные подписчики также присоединились к поздравлениям Ильи Резника. Кто-то из поклонников назвал их творческий союз «совершенным сочетанием двух талантов». Сама же Алла Борисовна написала трогательные слова: «Далеко ты или близко, ты всегда в душе моей».
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:26