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Леша Свик продолжает подогревать слухи о романе с Ольгой Бузовой

Российский хип-хоп и рэп-музыкант Алексей Свик продолжает подогревать сплетни о том, что он закрутил роман с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.
Леша Свик продолжает подогревать слухи о романе с Ольгой Бузовой

Не секрет, что слухов о любовной связи между Бузовой и Свиком с каждый днем в социальных сетях появляется все больше и больше. То исполнитель неожиданно целует певицу прямо во время ее выступления, то на безымянном пальце Ольги замечают красивое колечко.

Впрочем, больше всего фолловеров заинтересовал комментарий Анны Седоковой, в котором она обратилась к Алексею и попросила обязательно пригласить ее на его бракосочетание с Ольгой.

Невзирая на то, что и Бузова, и Свик пока никаких официальных заявлений не делают, поклонники убеждены, что между артистами все равно что-то происходит. Стоит сказать, что сейчас фанаты ожидают того дня, когда же Алексей и Ольга объявят о том, что планируют пожениться.
Леша Свик продолжает подогревать слухи о романе с Ольгой Бузовой

И, как оказалось, этот день может наступить совсем скоро, а если быть точнее, 11 апреля. К подобным выводам интернет-пользователи пришли после последнего поста Свика, в котором музыкант заявил, что через несколько дней поклонников ждет «кое-что новенькое».

По мнению фолловеров, через неделю Алексей и Ольга объявят дату своей свадьбы, а так как они являются публичными личностями, сделают они это при всех.

«Оо..чувствую дату свадьбы Бузова и Свик объявят 11 апреля..Ну наконец-то!», «Свик, колись! Я не смогу спать нормально..», - продолжают писать под последним постом Алексея.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:56

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