Промсвязьбанк опередил своих конкурентов: компания наладила прием бесконтактных платежей «Мир» на всех POS-терминалах





Магазины, кафе и другие торгово-сервисные компании, применяющие POS-терминалы Промсвязьбанка, могут предложить клиентам новый способ оплаты. С его помощью можно оформлять сделки без пин-кода на сумму до 1000 рублей. Для этого нужно лишь приложить телефон или карту к терминалу.По словам замдиректора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка, более 80% сети терминалов обновили в дистанционной форме. Работа выполнялась специалистами Промсвязьбанка и сотрудниками Ingenico (производителями терминалов).Напомним: в 2019 году сеть терминалов Промсвязьбанка включала в себя более 30 000 аппаратов, расположенных во всех регионах России.