АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эвелине Бледанс 50 лет: Интересные факты из жизни актрисы
EUR 73.42 USD 65.33
Курс валют на 05.04.2019

Промсвязьбанк опередил своих конкурентов: компания наладила прием бесконтактных платежей «Мир» на всех POS-терминалах

С 1 апреля все POS-терминалы Промсвязьбанка начали поддерживать бесконтактные сервисы национальной платежной системы “Мир”. Промсвязьбанк стал первым финансовым учреждением, чьи клиенты могут расплачиваться бесконтактными карточками мир при помощи сервиса MirPay или мобильного телефона.
Промсвязьбанк опередил своих конкурентов: компания наладила прием бесконтактных платежей «Мир» на всех POS-терминалах

Магазины, кафе и другие торгово-сервисные компании, применяющие POS-терминалы Промсвязьбанка, могут предложить клиентам новый способ оплаты. С его помощью можно оформлять сделки без пин-кода на сумму до 1000 рублей. Для этого нужно лишь приложить телефон или карту к терминалу.
По словам замдиректора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка, более 80% сети терминалов обновили в дистанционной форме. Работа выполнялась специалистами Промсвязьбанка и сотрудниками Ingenico (производителями терминалов).
Напомним: в 2019 году сеть терминалов Промсвязьбанка включала в себя более 30 000 аппаратов, расположенных во всех регионах России.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Перу обнаружены останки древнего
Эвелине Бледанс 50 лет: Интересные
Составлен ТОП- 5 самых лучших бюджетных
Переживший сердечный приступ мужчина
Сосо Павлиашвили рассказал о начале
В Сети обнародовали видео ракетных
Промсвязьбанк опередил своих
Диетолог рассказал, почему солянка
Инсайдер: все три модели iPhone 2019
Максим Галкин похвастался своими
Стартовали предзаказы на электрокар
Ученые: На метеорите с Марса обнаружены
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2»
Анастасия Квитко отправилась на пляж в
Смартфон Samsung Galaxy A90 с
Наташа Королева спела песню «Веришь
Компания Apple на 25% снизила стоимость
Алексей Панин возмутил подписчиков фото
Подготавливается к выпуску
Алёна Кравец подарит Алле Пугачёвой на
Георгий Данелия будет похоронен 9
Названы самые красивые за всю историю
Анастасия Волочкова поделилась в
Palm Phone стал полноценным смартфоном
У Меган Маркл появился двойник – модель
В России пикап Isuzu D-Max подешевел во
Pocophone F1 от Xiaomi получил новые
"Чтобы сохранить в памяти живой образ
В Шотландии 18-летняя женщина узнала о
Клиенты Промсвязьбанка оценили
Просмотреть все новости