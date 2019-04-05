Промсвязьбанк опередил своих конкурентов: компания наладила прием бесконтактных платежей «Мир» на всех POS-терминалах
С 1 апреля все POS-терминалы Промсвязьбанка начали поддерживать бесконтактные сервисы национальной платежной системы “Мир”. Промсвязьбанк стал первым финансовым учреждением, чьи клиенты могут расплачиваться бесконтактными карточками мир при помощи сервиса MirPay или мобильного телефона.
Магазины, кафе и другие торгово-сервисные компании, применяющие POS-терминалы Промсвязьбанка, могут предложить клиентам новый способ оплаты. С его помощью можно оформлять сделки без пин-кода на сумму до 1000 рублей. Для этого нужно лишь приложить телефон или карту к терминалу.
По словам замдиректора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка, более 80% сети терминалов обновили в дистанционной форме. Работа выполнялась специалистами Промсвязьбанка и сотрудниками Ingenico (производителями терминалов).
Напомним: в 2019 году сеть терминалов Промсвязьбанка включала в себя более 30 000 аппаратов, расположенных во всех регионах России.
Магазины, кафе и другие торгово-сервисные компании, применяющие POS-терминалы Промсвязьбанка, могут предложить клиентам новый способ оплаты. С его помощью можно оформлять сделки без пин-кода на сумму до 1000 рублей. Для этого нужно лишь приложить телефон или карту к терминалу.
По словам замдиректора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка, более 80% сети терминалов обновили в дистанционной форме. Работа выполнялась специалистами Промсвязьбанка и сотрудниками Ingenico (производителями терминалов).
Напомним: в 2019 году сеть терминалов Промсвязьбанка включала в себя более 30 000 аппаратов, расположенных во всех регионах России.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:00