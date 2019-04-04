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В Татарстане введен в эксплуатацию единственный в России EPS-центр по металлообработке при поддержке Промсвязьбанка

На днях в Набережных Челнах компанией ООО «Кама-Трейд Татарстан», входящей в ТОСЭР «Набережные Челны», был открыт промышленный центр по металлообработке Brandsteel. Инвестиционные вложения в строительство данного проекта составили более 600 млн рублей.

В Brandsteel применено передовое промышленное оборудование, которое позволило впервые в Российской Федерации использовать технологию Eco Pickled Surface (EPS). Основой концепции данной технологии является экологическое травление поверхностей и удалении остатков окалины с поверхности заготовок без использования традиционных методов кислотного травления. Мощности цехов металлоцентра дают возможность обрабатывать листы толщиной 3-25 мм, шириной до 2 м, а длиной до 12 м.
В Татарстане введен в эксплуатацию единственный в России EPS-центр по металлообработке при поддержке Промсвязьбанка

Данный металлоцентр был построен совместными усилиями правительства Республики, министерствами экономики, промышленности и торговли, Фонда развития моногородов, а также корпорации МСП. Кредитование закупок зарубежного производственного оборудования для центра осуществил Промсвязьбанк (234 млн рублей). Финансовую помощь в виде 216 млн рублей предпринимателям оказал Фонд развития моногородов.

По словам Е. Сабуровой - регионального директора операционного офиса Промсвязьбанка в Республике, воплотить в жизнь проект всероссийского масштаба стало возможным только благодаря слаженной, хорошо скоординированной работе местных властей, финансовых учреждений, промышленников и государства. И то, что такое взаимодействие возможно и что оно приносит реальный результат, доказывает Brandsteel, старт серийного производства которого начнется с 1 квартала 2020 года.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:00

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