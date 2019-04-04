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Кредитную карту «Двойной кэшбэк» от Промсвязьбанка теперь можно получить курьерской доставкой

Новый сервис от Промсвязьбанка предлагает клиентам осуществить получение карты «Двойной кэшбэк» посредством курьерской доставки при указании удобного адреса. Размер ставки по карте — 26% годовых, а лимит равен 600 тыс. руб. Банк предлагает кэшбэк за повседневные траты до 10% и 1% — за закрытие долга по карте.

При выборе доставки курьером карта «Двойной кэшбэк» будет передана клиенту бесплатно. Активация предложения банка по карте и выбор способа доставки производятся при помощи онлайн-банка или через приложение Промсвязьбанка для мобильных устройств. Сервис не нуждается в предъявлении любых документов при активации, поскольку карта уже в официальном порядке одобрена банком. Однако при получении пользователя сервиса могут попросить показать паспорт.

Клиент при доставке курьером может указать любой удобный адрес, а срок выполнения заявки составит до 7 рабочих дней в зависимости от региона. Перед передачей сотрудники банка предварительно связываются с клиентом для обсуждения деталей доставки. Данное предложение действует в 465 городах страны.

Среди предложений Промсвязьбанка имеются выгодные условия по кредитным картам. По карте «100+» до 600 тыс. руб. устанавливается не предусматривающий списания процентов период на более 3 месяцев. Зарплатные клиенты имеют возможность оформить кредитную карту «Платинум» со ставкой 25,9% годовых. Данная карта требует 590 рублей за годовое обслуживание и имеет беспроцентный период до 55 дней. С полным перечнем условий по кредитным предложениям Промсвязьбанка можно ознакомиться на официальном портале банка.

Подробнее с условиями по кредитным картам Промсвязьбанка можно ознакомиться по ссылке.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 13:00

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