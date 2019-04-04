АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель LADA Granta Cross

Специалист пресс-центра LADA Стас Березий утверждает, что новая модель LADA Granta Cross выйдет на российский рынок летом этого года. Напомним, что модель была представлена еще в прошлого году на Московском автосалоне.
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель LADA Granta Cross

Компания держит в тайне технические свойства нового автомобиля. Если предположить, что характеристики обновленной модели будут схожи с универсалом Kalina Cross, то можно сделать определенные прогнозы. В комплектации указанной версии было два двигателя, которые работали как с механической, так и автоматической коробкой передач. Первый - 8-клапанный агрегат, который имеет мощность 87 л.с., а второй - 16–клапанный мотор мощностью 106 л.с. Кроме того есть вероятность, что новые автомобили Granta Cross будут оснащены двигателем от японского гидромеханического автомата Jatco.

Во сколько обойдется новинка покупателям, пока неизвестно, однако цена на обычный универсал LADA Granta стартует от 461 900 рублей. По мнению экспертов, стоимость новой модели будет на 30-35 тысяч рублей дороже.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: НЛО может быть транспортом для
Эвелина Бледанс назвала секретом
Кредитную карту «Двойной кэшбэк» от
Названы участницы «Дома-2», потерявшие
Леша Свик продолжает подогревать слухи
Ученые из США рассказали, как стать
На «живом» снимке показали смартфон ZTE
Анастасия Волочкова заметно похудела
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель LADA
Татьяна Рапунцель заметно помолодела
Климатологи предсказали возвращение
В Лондоне девушка из-за мази для лица
Motorola разрабатывает новый
"Хороший, чувствительный и добрый
Ученые выяснили как влияет сок на
Экс-звезда «Дома-2» Инесса Шевчук
Нюша опубликовала снимок с
Жительница США потребовала у бывшего
Смартфон Hisense King Kong 5 Pro с
Марина Мексика показала новую внешность
Захара Саленко возмутил конкурс Алексея
Bentley презентовала специальную
В Чите пропала 16-летняя девочка
Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина
Учёные обнаружили литий в примитивной
Пользователи iPad Pro жалуются на
В Сети появилось видео одного из
Ирина Пинчук рада, что уменьшила губы
Милена Безбородова хочет, чтобы ее
Ксения Бородина назвала «ханженством»
Просмотреть все новости