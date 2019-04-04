«АвтоВАЗ» выпустит новую модель LADA Granta Cross





Компания держит в тайне технические свойства нового автомобиля. Если предположить, что характеристики обновленной модели будут схожи с универсалом Kalina Cross, то можно сделать определенные прогнозы. В комплектации указанной версии было два двигателя, которые работали как с механической, так и автоматической коробкой передач. Первый - 8-клапанный агрегат, который имеет мощность 87 л.с., а второй - 16–клапанный мотор мощностью 106 л.с. Кроме того есть вероятность, что новые автомобили Granta Cross будут оснащены двигателем от японского гидромеханического автомата Jatco.Во сколько обойдется новинка покупателям, пока неизвестно, однако цена на обычный универсал LADA Granta стартует от 461 900 рублей. По мнению экспертов, стоимость новой модели будет на 30-35 тысяч рублей дороже.