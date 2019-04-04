Анастасия Волочкова показала откровенный снимок в мокром купальнике
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз порадовала своих поклонников откровенным снимком. В этот раз звезда опубликовала фотографию из бани в мокром купальнике.
Снимок Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram, где она закрыла комментарии. Звезда в очередной раз побывала в бане, но теперь необычной. Заведение выполнено в азиатском стиле – красный свет, драконы, необычный декор и другое тематическое оформление. На снимке балерина позирует в этой обстановке с огромной ледяной глыбой над головой, ее она назвала «снежный колпак». При этом знаменитость не смутил тот факт, что ее купальник полностью мокрый и многие откровенные места можно разглядеть даже с первой попытки.
Анастасия Волочкова известна своей большой любовью к русской бане. Она регулярно посещает подобные заведения и берет с собой не только друзей, но и любимого мужчину. Недавно балерина рассказала о том, что предпочитает баню ресторану и уверена, что нет лучшего места для совместного отдыха с близким человеком. Звезда пожаловалась, многие люди до сих пор не знают о всех полезных свойствах такого отдыха, способного закалять не только тело, но и душу. Значительная часть публикаций Анастасии Волочковой в Instagram посвящена именно походам в подобные заведения, где она часто находит самые неподходящие места и садится там на свой знаменитый шпагат.
Снимок Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram, где она закрыла комментарии. Звезда в очередной раз побывала в бане, но теперь необычной. Заведение выполнено в азиатском стиле – красный свет, драконы, необычный декор и другое тематическое оформление. На снимке балерина позирует в этой обстановке с огромной ледяной глыбой над головой, ее она назвала «снежный колпак». При этом знаменитость не смутил тот факт, что ее купальник полностью мокрый и многие откровенные места можно разглядеть даже с первой попытки.
Анастасия Волочкова известна своей большой любовью к русской бане. Она регулярно посещает подобные заведения и берет с собой не только друзей, но и любимого мужчину. Недавно балерина рассказала о том, что предпочитает баню ресторану и уверена, что нет лучшего места для совместного отдыха с близким человеком. Звезда пожаловалась, многие люди до сих пор не знают о всех полезных свойствах такого отдыха, способного закалять не только тело, но и душу. Значительная часть публикаций Анастасии Волочковой в Instagram посвящена именно походам в подобные заведения, где она часто находит самые неподходящие места и садится там на свой знаменитый шпагат.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:46