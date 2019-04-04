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Анастасия Волочкова заметно похудела после интервью с Ксенией Собчак

Известнейшая российская балерина Анастасия Волочкова заметно похудела после интервью с бывшей телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксенией Собчак.
Анастасия Волочкова заметно похудела после интервью с Ксенией Собчак

По мнению многочисленных интернет-пользователей, танцовщице пришлось пережить очень большой стресс во время общения с экс-кандидатом на пост президента РФ.

Считанные часы назад Анастасия опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которая привлекла внимание многих фолловеров. Дело в том, что на снимке Волочкова продемонстрировала очень худое тело, которое и заинтересовало читателей.

Также подписчики балерины заметили усталый вид своей любимицы и предположили, что все это из-за свежего выпуска Ксении Собчак. Напомним, что вчера скандальная тележурналистка опубликовала на своем YouTube-канале новую серию шоу «Осторожно, Собчак», главной героиней которой и стала Волочкова.
Анастасия Волочкова заметно похудела после интервью с Ксенией Собчак

Наш портал уже писал о том, что Анастасия не так давно обвинила Ксению во вранье, ведь оказалось, что Собчак «втихую» разместила скрытую камеру в бане, где бывшие лучшие подруги решили посекретничать.

Судя по всему, этот момент настолько сильно тронул балерину, ведь она в очередной раз доверилась человеку, что заметно исхудала на нервной почве. Во всяком случае, к таким выводам пришли пользователи Сети.
«Кошмар.Волочкова так похудела, явно все из-за интервью с Собчак», - пишут в Сети.

К слову, сейчас Анастасия уже закрыла комментарии к своим публикациям, но многие фолловеры заняли сторону танцовщицы в сложившейся ситуации.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:43

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