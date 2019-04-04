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Татьяна Рапунцель заметно помолодела после смены имиджа

Татьяна Владимировна Рапунцель заметно помолодела после кардинальной смены имиджа. Мать двух участниц телепроекта «Дом-2» предстала публикой в Instagram в совершенно новом образе, который, как отметили фанаты, ей очень идёт.
Татьяна Рапунцель заметно помолодела после смены имиджа

Татьяна Рапунцель часто появляется перед камерами «Дома-2», так как активно помогает двум своим дочерям не только в решении семейных проблем, но и с уходом за детьми. На днях проектная бабушка сфотографировалась вместе с маленьким внуком, а снимок вызвал настоящий восторг у пользователей Сети. На кадре видно, что Татьяна Владимировна заметно помолодела, а причиной тому стала кардинальная смена имиджа.
Татьяна Рапунцель заметно помолодела после смены имиджа

Женщина решилась не только на новую причёску, но также пересмотрела свои привычки в макияже, от чего её лицо можно сразу и не узнать. Фанаты сестёр Рапунцель в Instagram сошлись во мнениях, что такой образ больше всего подходит Татьяне Владимировне, пожелав ей и дальше продолжать совершенствоваться, а также не забывать и о собственной личной жизни.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:32

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