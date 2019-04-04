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Климатологи предсказали возвращение древних лесов в Антарктиде

Английские климатологи предсказали возвращение на Землю эпохи плиоцена. В те далекие времена в Антарктиде росли деревья и ученые уверены, возвращение этих древних лесов – вопрос ближайших столетий.
Климатологи предсказали возвращение древних лесов в Антарктиде

Климатологи рассказывают, эпоха плиоцена продолжалась с 5,3 до 2,6 млн лет назад. Главной ее характеристикой было содержание углекислого газа в атмосфере на уровне 400 частей на миллион (ppm). Климат на планете тогда был более жаркий – на 2-4 градуса теплее современного, а мировой океан находился выше на 20-25 метров от текущих показателей. Климатологи сравнили процесс влияния уровня углекислого газа на общий климат с температурой в печке: «Если поставить 200 градусов, то процесс займет некоторое время, а не произойдет сразу». Поэтому глобальное потепление происходит постепенно.

Английские ученые отмечают, во времена плиоцена в Антарктиде, на расстоянии 500 км до Южного полюса, росли древние леса: буковые и хвойные. Тогда этот материк смело можно было назвать «зеленым». Средняя температура воздуха была на отметке +5 градусов, что на 20-25 единиц выше текущих показателей. Климатологи отмечают, подобные вещи покажутся обычным людям чем-то невозможным, но в прошлом так и было.
Климатологи предсказали возвращение древних лесов в Антарктиде

Более того, специалисты из Великобритании прогнозируют, что этот процесс может повториться в ближайшие столетия. Они отмечают, уровень углекислого газа в настоящее время составляет 412 ppm, что даже больше, чем в плиоцене. Поэтому климатологи уверены, следующие поколения людей имеют шанс увидеть леса в Антарктиде.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:30

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