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На «живом» снимке показали смартфон ZTE Axon 10 Pro с 5G

На «живой» фотографии показали первый китайский 5G-смартфон ZTE Axon 10 Pro. Устройство получило процессор Snapdragon 855.
На «живом» снимке показали смартфон ZTE Axon 10 Pro с 5G

На экране устройства отображаются данные тестов AnTuTu. Версия Axon 10 Pro в сумме смогла набрать в тесте 383 623 балла, что является очень высоким показателем. Дело в том, что в марте месяце самый мощный смартфон показал результат в 372 072 балла. Раньше поступила информация, что Axon 10 Pro будет оснащаться жидкостным охлаждением, а также самыми современными теплоотводящими материалами.

За счёт этого процессор Snapdragon 855 сможет стабильно функционировать в условиях очень больших нагрузок. Модель Axon 10 Pro начнут продавать во втором квартале этого года.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:46

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