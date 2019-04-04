На «живом» снимке показали смартфон ZTE Axon 10 Pro с 5G
На «живой» фотографии показали первый китайский 5G-смартфон ZTE Axon 10 Pro. Устройство получило процессор Snapdragon 855.
На экране устройства отображаются данные тестов AnTuTu. Версия Axon 10 Pro в сумме смогла набрать в тесте 383 623 балла, что является очень высоким показателем. Дело в том, что в марте месяце самый мощный смартфон показал результат в 372 072 балла. Раньше поступила информация, что Axon 10 Pro будет оснащаться жидкостным охлаждением, а также самыми современными теплоотводящими материалами.
За счёт этого процессор Snapdragon 855 сможет стабильно функционировать в условиях очень больших нагрузок. Модель Axon 10 Pro начнут продавать во втором квартале этого года.
На экране устройства отображаются данные тестов AnTuTu. Версия Axon 10 Pro в сумме смогла набрать в тесте 383 623 балла, что является очень высоким показателем. Дело в том, что в марте месяце самый мощный смартфон показал результат в 372 072 балла. Раньше поступила информация, что Axon 10 Pro будет оснащаться жидкостным охлаждением, а также самыми современными теплоотводящими материалами.
За счёт этого процессор Snapdragon 855 сможет стабильно функционировать в условиях очень больших нагрузок. Модель Axon 10 Pro начнут продавать во втором квартале этого года.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:46