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СМИ: Дмитрий Нагиев может скрывать правду о своих внебрачных детях

Актер, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев сейчас находится на вершине своей карьеры. Подобный статус привлекает внимание окружающих к его личной жизни, существует даже версия, что он может скрывать правду о своих внебрачных детях.
СМИ: Дмитрий Нагиев может скрывать правду о своих внебрачных детях

Об этом написало издание «StarHit» в своем недавнем материале, посвященном Дмитрию Нагиеву. Актер имеет уже сложившийся в умах зрителей и обычных людей образ: уверенный в себе одиночка, имеющий серьезный успех у всех женщин. Про личную жизнь шоумена известно немного: сейчас он неженат и имеет взрослого сына Кирилла. Несмотря на это, существует множество слухов и версий о том, что на «личном фронте» у телеведущего совсем все не так просто.

Дмитрий Нагиев может скрывать правду о своих женщинах и внебрачных детях. В особняке актера на Новой Риге постоянно проживает гувернантка Анна Спектор и ее малолетняя дочь. Больше всего журналистов заинтересовал тот факт, что ребенок очень похож на самого шоумена, а женщина при этом имеет полный доступ ко всему имуществу актера. Похожая ситуация наблюдается и в роскошном коттедже Дмитрия Нагиева под Санкт-Петербургом. Там постоянно проживает шеф-редактор федерального канала Наталья Коваленко со своим сыном Марком, чье сходство со звездой заметно невооруженным взглядом. Сам актер конечно ничего не рассказывал про этих женщин и их детей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:47

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