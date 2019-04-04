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Экс-звезда «Дома-2» Инесса Шевчук назвала Викторию Романец «больным человеком»

Бывшая звезда скандальной телестройки «Дом-2» Инесса Шевчук назвала свою экс-коллегу по периметру Викторию Романец «больным человеком». Связано это не только с давнишним конфликтом девушек на проекте, но и действиями супруги Антона Гусева уже после ухода за ворота.
Экс-звезда «Дома-2» Инесса Шевчук назвала Викторию Романец «больным человеком»

Инесса Шевчук покинула периметр «Дома-2» давно и теперь старается не вспоминать те 9 месяцев, которые провела под пристальным наблюдением камер. Несмотря на это, все хорошо помнят, что именно в периметре проекта между ней и Викторией Романец произошёл конфликт, который знаменитости не уладили до сих пор.
Экс-звезда «Дома-2» Инесса Шевчук назвала Викторию Романец «больным человеком»

Как пишет на своих страницах «СтарХит», Инесса Шевчук признаёт, что в 2014 году неприязнь девушек друг к другу была больше наигранной, нежели реальной, а вскоре после ухода с реалити-шоу нынешняя супруга Антона Гусева предпринимала попытки более тесно сдружиться с успешно развивающейся моделью. Тогда девушки общались недолго, так как вскоре Романец начала поливать экс-коллегу грязью, обвиняя её в причастности к эскорту.
Экс-звезда «Дома-2» Инесса Шевчук назвала Викторию Романец «больным человеком»

Кроме того, Инесса Шевчук назвала Викторию Романец «больным человеком» из-за стремления той практически во всём подражать несостоявшейся подруге. Так, например, однажды модель рекламировала что-то через пост в своём Instagram, а немного позже с заказчиком связались агенты супруги Гусева с предложением заказать рекламу именно у неё.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:02

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