Жительница США потребовала у бывшего парня миллион долларов за измену с мужчиной





Американка из города Нашвилл, который находится в штате Теннеси, подала иск на бывшего парня, который изменил ей с мужчиной. Она требует компенсации в размере одного миллиона долларов.Потерпевшая пояснила, что в апреле 2018 года ей на мобильный телефон поступил звонок от любимого. Как позже выяснилось, набор номера произошёл случайно. В динамике телефона она услышала, что её парень сначала обсуждает интимную жизнь с неизвестным мужчиной, а потом и вовсе они перешли к половому акту, который сопровождался соответствующими звуками и комментариями сексуальных партнеров.Позже девушка пыталась выяснить обстоятельства происшествия, но ее бывший парень не шёл на контакт, после чего она направилась в больницу и сдала анализы на наличие венерических заболеваний. В результате было обнаружено, что потерпевшая заражена неизлечимой формой гепатита, которого, по утверждению девушки, у нее не было до начала отношений с этим молодым человеком.На основании вышеуказанных фактов американка направила в суд иск с целью получения компенсации за оскорбление действием и моральный ущерб. Она потребовала взыскать с обвиняемого один миллион долларов. Принятое решение по данному делу пока не известно.