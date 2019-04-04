АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

Жительница США потребовала у бывшего парня миллион долларов за измену с мужчиной

Американка из города Нашвилл, который находится в штате Теннеси, подала иск на бывшего парня, который изменил ей с мужчиной. Она требует компенсации в размере одного миллиона долларов.
Жительница США потребовала у бывшего парня миллион долларов за измену с мужчиной

Потерпевшая пояснила, что в апреле 2018 года ей на мобильный телефон поступил звонок от любимого. Как позже выяснилось, набор номера произошёл случайно. В динамике телефона она услышала, что её парень сначала обсуждает интимную жизнь с неизвестным мужчиной, а потом и вовсе они перешли к половому акту, который сопровождался соответствующими звуками и комментариями сексуальных партнеров.

Позже девушка пыталась выяснить обстоятельства происшествия, но ее бывший парень не шёл на контакт, после чего она направилась в больницу и сдала анализы на наличие венерических заболеваний. В результате было обнаружено, что потерпевшая заражена неизлечимой формой гепатита, которого, по утверждению девушки, у нее не было до начала отношений с этим молодым человеком.

На основании вышеуказанных фактов американка направила в суд иск с целью получения компенсации за оскорбление действием и моральный ущерб. Она потребовала взыскать с обвиняемого один миллион долларов. Принятое решение по данному делу пока не известно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: НЛО может быть транспортом для
Эвелина Бледанс назвала секретом
Кредитную карту «Двойной кэшбэк» от
Названы участницы «Дома-2», потерявшие
Леша Свик продолжает подогревать слухи
Ученые из США рассказали, как стать
На «живом» снимке показали смартфон ZTE
Анастасия Волочкова заметно похудела
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель LADA
Татьяна Рапунцель заметно помолодела
Климатологи предсказали возвращение
В Лондоне девушка из-за мази для лица
Motorola разрабатывает новый
"Хороший, чувствительный и добрый
Ученые выяснили как влияет сок на
Экс-звезда «Дома-2» Инесса Шевчук
Нюша опубликовала снимок с
Жительница США потребовала у бывшего
Смартфон Hisense King Kong 5 Pro с
Марина Мексика показала новую внешность
Захара Саленко возмутил конкурс Алексея
Bentley презентовала специальную
В Чите пропала 16-летняя девочка
Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина
Учёные обнаружили литий в примитивной
Пользователи iPad Pro жалуются на
В Сети появилось видео одного из
Ирина Пинчук рада, что уменьшила губы
Милена Безбородова хочет, чтобы ее
Ксения Бородина назвала «ханженством»
Просмотреть все новости