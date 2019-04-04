В Чите пропала 16-летняя девочка





Пропавшая 16-летняя девочка выглядит на свой возраст, может быть чуть старше, описывают родные. Основные приметы: рост около 160-165 см, черные ровные волосы и стрижка каре. Она имеет большие выразительные глаза, широкие, но редкие брови, а также нос прямой формы. 2 апреля 16-летняя девочка ушла из дома в черной куртке, джинсах того же цвета, под верхней одеждой была белая толстовка, а на ногах - коричневые полусапожки. С собой она взяла школьный рюкзак и мобильный телефон, трубку которого не берет с момента пропажи.В Чите сформированы отряды и они уже занимаются поиском 16-летней девочки. Им удалось получить одну наводку: похожую девушку видели возле одного из местных кафе. Там пропавшая общалась с характерной компанией молодых людей, имеющих при себе много гитар. Куда они отправились после этого, неизвестно. Поисковый отряд просит всех жителей Читы, имеющих любую информацию о пропавшей 16-летней девочке, звонить по номерам их организации или обращаться к городским правоохранителям.