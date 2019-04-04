В Лондоне девушка из-за мази для лица стала похожа на героев фильмов ужасов





Приблизительно 9 лет назад жительница Лондона обратилась к врачу с жалобами на сухость кожи лица. Доктора прописали ей специальную гормональную мазь, поскольку предположили, что она страдает экземой. Девушка старательно использовала средство до тех пор, пока, по ее словам, оно не перестало помогать.Это повлекло за собой следующую цепь неприятностей – её лицо покраснело, кожа стала сильно шелушиться и зудеть. Всё это не давало покоя не только пострадавшей, но и ее семье. Из-за того, что девушка постоянно чесалась, ей пришлось спать отдельно от своего бойфренда, который не мог выспаться из-за своего чуткого сна. Ее лицо стало похожим на героев страшных фильмов, а недомогание и стресс в комплексе с внешними проявлениями недуга стали сказываться и на ее профессиональной деятельности.Британке снова пришлось обратиться к дерматологу. Врач назначил ей анализ крови, который показал, что она страдает аллергией на пылевых клещей. А доктор, диагностировавший экзему, ошибался. В настоящий момент девушка получает адекватное лечение, состояние ее кожи улучшается.