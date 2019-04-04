Марина Мексика показала новую внешность после четвёртой ринопластики
Экс-звезда телевизионного проекта «Дом-2» Марина Мексика после четвёртой ринопластики надеется остановиться на операциях. Девушка уже показала фанатам, как выглядит сейчас, сообщив, что пробудет в клинике ещё несколько суток.
Марина Мексика, решившая однажды немного подправить форму носа, столкнулась с проблемами, вынудившими ещё решиться на повторную операцию. Всего в свои 23 года девушка перенесла уже три ринопластики, а четвёртая была проведена на днях в клинике в Стамбуле. Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» сообщила подписчикам своего микроблога в Instagram, что чувствует себя нормально, показав также снимок, как она выглядит сейчас.
Кроме того, Марина Мексика после четвёртой по счёту ринопластики очень надеется, что теперь сможет остановиться на операциях, так как рассчитывает на профессионализм врачей, оперирующих её в этот раз. Фанаты пожелали девушке успешной реабилитации, настоятельно рекомендуя той думать в первую очередь о здоровье, а не об идеальной внешности.
Марина Мексика, решившая однажды немного подправить форму носа, столкнулась с проблемами, вынудившими ещё решиться на повторную операцию. Всего в свои 23 года девушка перенесла уже три ринопластики, а четвёртая была проведена на днях в клинике в Стамбуле. Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» сообщила подписчикам своего микроблога в Instagram, что чувствует себя нормально, показав также снимок, как она выглядит сейчас.
Кроме того, Марина Мексика после четвёртой по счёту ринопластики очень надеется, что теперь сможет остановиться на операциях, так как рассчитывает на профессионализм врачей, оперирующих её в этот раз. Фанаты пожелали девушке успешной реабилитации, настоятельно рекомендуя той думать в первую очередь о здоровье, а не об идеальной внешности.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:44