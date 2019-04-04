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Захара Саленко возмутил конкурс Алексея Купина на «Острове любви»

Бывшего избранника Валерии Фрост – Захара Саленко рассердил конкурс, который устроил на Сейшельских островах Алексей Купин.
Захара Саленко возмутил конкурс Алексея Купина на «Острове любви»

По словам участника телестройки «Дом-2», он не понимает, зачем проводить конкурс, если его в любом случае в очередной раз обольют грязью.

Вчера, 3 апреля в эфир телеканала «ТНТ» вышел новый выпуск «Острова любви», который привлек внимание большинства телезрителей. А все из-за того, что Захар, пытаясь якобы вступиться за потенциальную возлюбленную, в итоге поскандалил с нею.

Выяснилось, что руководство «Дома-2» опять доверило Купину проводить конкурс на Сейшелах. Известно, что зачастую в подобных состязаниях участников в буквальном смысле этих слов обливают грязью из ведра, что, как оказалось, уже надоело Саленко.
Захара Саленко возмутил конкурс Алексея Купина на «Острове любви»

Захар попытался объяснить Алексею, что не видит смысла в этом «сейшельском детекторе», ведь он в любом случае будет облит чем-нибудь неприятным. Когда же Анастасия предложила сесть вместо него под ведро с грязью, молодой человек отказался, указав на то, что не позволит, чтобы девушку понапрасну пачкали.

Сложно не заметить, что Саленко очень возмутил конкурс, да настолько, что он перестал следить за тем, что говорит Стецевят. В итоге Захар вступил в спор не только с Алексеем, но и с Анастасией, при этом указав ей на то, что если он захочет быть с ней, она будет его девушкой.

К слову, новенькая участница «Дома-2» в очередной раз указала «альфа-самцу» проекта на его место.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:42

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