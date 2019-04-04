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Эвелина Бледанс назвала секретом стройных ног регулярные нагрузки и бег

Актриса Эвелина Бледанс обладает отличной фигурой и редко скрывает это, публикуя на своей странице в Instagram откровенные снимки. Звезда решила поделиться с подписчиками секретом стройных ног.
Эвелина Бледанс назвала секретом стройных ног регулярные нагрузки и бег

49-летняя Эвелина Бледанс является обладательницей прекрасной фигуры, которой могут позавидовать даже молодые девушки. Актриса регулярно публикует на своей странице в Instagram откровенные снимки и рассказывает подписчикам, как ей удается поддерживать подобную форму. В этот раз звезда рассказала о секрете стройных ног. По словам актрисы, главное побороть лень и начать действовать, а выбор способа достижения цели не является большой проблемой в современном мире, где любой желающий может найти для себя курс тренировок по душе.

Сама Эвелина Бледанс предпочитает беговые дорожки. Актриса отмечает, она уже долгое время хотела купить одну из них себе домой, но они занимали много места. Теперь же звезда нашла компактную складывающуюся модель, способную поместиться под диваном или кроватью. Сейчас артистка регулярно занимается спортом прямо у себя дома и именно этот факт натолкнул ее на идею написания сообщения о секрете стройных ног.

Эвелина Бледанс отмечает, главное - встать с дивана и начать что-то делать. Подписчикам она предложила использовать беговые дорожки в спортзалах или бегать в городских парках по утрам. Звезда заверила, регулярные нагрузки на ноги дадут результат в кратчайший срок.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:03

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