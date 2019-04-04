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"Хороший, чувствительный и добрый человек": Ольга Кормухина высказалась об Алексее Булдакове

Известная артистка Ольга Кормухина сегодня опубликовала трогательный пост в Instagram, посвятив его Алексею Булдакову. К посту было прикреплено свадебное фото актрисы с покойным.
"Хороший, чувствительный и добрый человек": Ольга Кормухина высказалась об Алексее Булдакове

В своем посте артистка выказала глубокое сожаление. Она рассказала, что Алексей Булдаков был хорошим, чувствительным, внимательным и добрым человеком, который был готов в любой момент поддержать. На фото 20-летней давности изображен покойный актер на свадьбе Ольги Кормухиной.

Напомним, что 3 апреля в результате оторвавшегося тромба скоропостижно скончался известный российский артист Алексей Булдаков. Прощальная церемония с погибшим пройдет 7 апреля в московском Доме кино.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:12

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