"Хороший, чувствительный и добрый человек": Ольга Кормухина высказалась об Алексее Булдакове

В своем посте артистка выказала глубокое сожаление. Она рассказала, что Алексей Булдаков был хорошим, чувствительным, внимательным и добрым человеком, который был готов в любой момент поддержать. На фото 20-летней давности изображен покойный актер на свадьбе Ольги Кормухиной.Напомним, что 3 апреля в результате оторвавшегося тромба скоропостижно скончался известный российский артист Алексей Булдаков. Прощальная церемония с погибшим пройдет 7 апреля в московском Доме кино.